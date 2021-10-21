В Белом доме пока не могут назвать сроки встречи Путина и Байдена

Белый дом не может оценить возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байденом до конца года.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не знаю расписания Путина, точно также мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны. Президент вовлечен в дипломатические отношения с теми, с кем у него есть договоренности, и с людьми, с которыми он не согласен. В данный момент мне нечего предварительно сообщить", - сказала Псаки.