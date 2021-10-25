Глава ВОЗ сказал, когда завершится пандемия

Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавируса, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество добиться к концу года не менее чем 40%-ного охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, Гебрейесус сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия. "Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", - отметил глава ВОЗ, добавив, что у мирового сообщества "имеются все необходимые инструменты", в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины, для победы над пандемией. "Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения", - констатировал гендиректор.

Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года. Эта цель достижима "только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки [вакцин], будут соответствовать их действиям", подчеркнул Гебрейесус. Он призвал государства, в которых уже достигнут 40-процентный охват прививками, включая все страны G20, в приоритетном порядке поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT).

"Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено", - сказал глава ВОЗ. Он призвал фармацевтические компании "делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями, что также включает приостановку прав интеллектуальной собственности [на вакцины]". "Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление", - заключил гендиректор.

По данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 927 732 человека.