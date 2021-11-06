Кадры минюста Грузии, на которых Саакашвили принимает пищу

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Видео состоит из нескольких фрагментов. Судя по всему, кадры сняты в медицинском кабинете пенитенциарного учреждения. Согласно проставленным датам, речь идет о 1, 2 и 3 ноября.

"Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", - сказано в заявлении службы.