https://news.day.az/world/1400672.html Кадры минюста Грузии, на которых Саакашвили принимает пищу - ВИДЕО
Кадры минюста Грузии, на которых Саакашвили принимает пищу - ВИДЕО
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила кадры в подтверждение своего заявления о прекращении голодовки экс-президентом Михаилом Саакашвили, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.
Видео состоит из нескольких фрагментов. Судя по всему, кадры сняты в медицинском кабинете пенитенциарного учреждения. Согласно проставленным датам, речь идет о 1, 2 и 3 ноября.
"Исходя из большого общественного интереса, публикуем определенную часть фактов приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", - сказано в заявлении службы.
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