https://news.day.az/world/1410544.html 23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма - ВОЗ
23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма - ВОЗ
По меньшей мере, 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР.
Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как минимум, 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", - сказал он.
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