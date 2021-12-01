23 страны сообщили о наличии у них омикрон-штамма

По меньшей мере, 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР.

Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как минимум, 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", - сказал он.