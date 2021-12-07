https://news.day.az/world/1412532.html В Канаде сошел с рельсов товарный состав
В Канаде сошел с рельсов товарный состав
Тридцать девять вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской провинции Альберта. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Энсайн в юго-восточной части провинции. Состав принадлежит компании Canadian Pacific Railway. Известно, что в нескольких цистернах ранее перевозили опасные вещества, такие как пропан и аммиак. Каких-либо утечек не обнаружено.
Пострадавших нет. Причины аварии выясняются.
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