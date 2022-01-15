ЕС и Турция: настало время для более тесного стратегического сотрудничества

Стратегические отношения между Турцией и ЕС ухудшились за последние несколько лет. Насколько Турция нуждается в ЕС и НАТО для своей безопасности, настолько же ЕС и НАТО нуждаются в Турции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье одной из ведущих брюссельских газет Euobserver, которая ежедневно публикует отчеты по международным вопросам.

В статье отмечается, что в нескольких важнейших областях следует рассмотреть возможность сотрудничества ЕС и Турции на более стратегической основе. Турция может сыграть важную роль в Сирии, на Западных Балканах, в Черном море и Афганистане.

Сирия

Тот факт, что ЕС и США все еще официально не включены в сирийский мирный процесс, делает Турцию единственным партнером ЕС и США за столом переговоров.

Есть только один способ остановить массовые убийства и поток беженцев - найти решение по Сирии. Для этой цели Европейскому Союзу нужна Турция.

Западные Балканы

Тем временем Европейский союз теряет авторитет на Западных Балканах.

Благодаря своей истории большинство стран Западных Балкан рассматривают Турцию как честного посредника.

В условиях нарастающей напряженности в Боснии и Герцеговине, а также между Сербией и Косово ЕС может потребоваться опыт Турции для снижения этой напряженности и поиска решений.

Черноморский регион

Турция является необходимым и важным партнером в Черноморском регионе. Расширение стратегического сотрудничества между ЕС и Турцией в интересах и Брюсселя и Анкары.

Беженцы

Европейский союз и Турция должны внимательно следить за потенциальными новыми конфликтами, которые заставят людей бежать из своих стран. Для каждого из потенциальных конфликтов у Турции и ЕС нет другого пути, кроме сотрудничества.

В заключение Euobserver отмечает, что ЕС и Турции пришло время игнорировать прошлые обиды и срочно стремиться к стратегическому сотрудничеству на самом высоком уровне.