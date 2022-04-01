Джен Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки намерена уйти из Белого дома весной этого года и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на источники информационный портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, официально Псаки пока что не уведомила Белый дом о своем уходе.