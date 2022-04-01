https://news.day.az/world/1449369.html Джен Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома
Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки намерена уйти из Белого дома весной этого года и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на источники информационный портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно этим данным, официально Псаки пока что не уведомила Белый дом о своем уходе.
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