https://news.day.az/world/1465361.html В Париже протестуют медицинские работники - ВИДЕО
В Париже протестуют медицинские работники - ВИДЕО
В Париже прошла акция протеста сотрудников больниц.
Возмущенные условиями труда и сокращением количества коек в больницах из-за нехватки медперсонала, они говорят, что ситуация летом будет катастрофической, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Согласно газета "Паризьен", около 120 служб скорой помощи во Франции испытывают "серьезные трудности" в работе.
В половине из них вынуждены прибегнуть к частичному закрытию и более строгому отбору при приеме пациентов.
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