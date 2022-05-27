https://news.day.az/world/1465469.html Красноярск заволокло смогом из-за лесных пожаров - ВИДЕО
Красноярск заволокло смогом из-за лесных пожаров - ВИДЕО
Красноярск заволокло смогом, который образовался из-за лесных пожаров. По словам местных жителей, в городе возникла дымка и ощущается странный запах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На снятых в Красноярске видео заметно, что из-за смога в городе наблюдается плохая видимость.
По данным регионального МЧС, в крае распространилось 29 лесных пожаров, они охватили площадь в 18 тысяч гектаров. Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких регионах.
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