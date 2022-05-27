Красноярск заволокло смогом из-за лесных пожаров

Красноярск заволокло смогом, который образовался из-за лесных пожаров. По словам местных жителей, в городе возникла дымка и ощущается странный запах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На снятых в Красноярске видео заметно, что из-за смога в городе наблюдается плохая видимость.

По данным регионального МЧС, в крае распространилось 29 лесных пожаров, они охватили площадь в 18 тысяч гектаров. Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких регионах.