США: протесты против оружейного лобби

Десятки людей пришли к зданию Конгресса США с требованиями усилить контроль над оборотом оружия в стране. Но попытка демократов ужесточить законодательство провалилась в Сенате: закон о борьбе с внутренним терроризмом, который мог бы открыть дискуссию о дальнейших ограничениях, -- заблокировали республиканцы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Позор, что Конгресс этой страны не может преодолеть жадность и коррупцию оружейного лобби. Возмутительно, что они не могут противостоять Национальной стрелковой ассоциации и тем, кто хочет раздавать оружие всем подряд когда угодно и по какому угодно поводу", - говорит сенатор от Демократической партии Кирстен Гиллибранд.

В прошлый вторник 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двух учительниц в одной из начальных школ Техаса. Нападавший погиб при задержании. Следователи выясняют, действительно ли полиции потребовалось 40 минут, чтобы добраться до злоумышленника.