https://news.day.az/world/1465690.html ВОЗ о массовой вакцинации от оспы обезьян
ВОЗ о массовой вакцинации от оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения считает, что в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости. Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, эта инфекция передается главным образом при тесном физическом контакте. В связи с этим на данный момент основным способом контролировать распространение заболевания является отслеживание контактов, расследование и изоляция инфицированных.
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