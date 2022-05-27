ВОЗ о массовой вакцинации от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения считает, что в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости. Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, эта инфекция передается главным образом при тесном физическом контакте. В связи с этим на данный момент основным способом контролировать распространение заболевания является отслеживание контактов, расследование и изоляция инфицированных.