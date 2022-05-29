https://news.day.az/world/1466101.html Жители Шанхая требуют отмены коронавирусных ограничений - ВИДЕО
Жители Шанхая требуют отмены коронавирусных ограничений - ВИДЕО
В Шанхае люди все смелее стали требовать отмены, или ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Случаи самопроизвольного выхода за пределы квартир произошли в ряде престижных комплексов. Из-за распространения вируса миллионы оказались запертыми в своих общинах почти на два месяца. С 1 июня власти намерены скорректировать политику в отношении борьбы с инфекцией. К концу июня правительство обещает вернуть жизнь в городе в нормальное русло, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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