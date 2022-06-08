Стартуют соревнования по парусному спорту в рамках 19 Средиземноморских Игр

На морской базе Лез Андалуз в Оране совсем скоро пройдут соревнования по парусному спорту в рамках 19 Средиземноморских Игр, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Как готовятся будущие чемпионы?

Западный ветер удачи

Лез Андалуз - всего в 30 километрах от Орана, второго по значимости города Алжира. Благодаря великолепному мелкому белому песку местные пляжи считаются одними из лучших в стране.

Назим Адду, президент Парусной лиги Орана, отвечает за водные виды спорта на Играх. Он рассказывает: "Местечко Лез Андалуз выбрано из-за особенностей водной поверхности, мы наблюдаем здесь идеальные условия, в это время года тут доминирует западный ветер. Надеемся, что эти метеоусловия сохранятся на все время состязаний".

В перечне парусных дисциплин - классика (Лазер-радиал и стандарт), а также новинка. IQFOIL - летающая над водой доска - будет включена в олимпийский список начиная с 2024 года. Для спортсменов состязания в Оране - отличная возможность освоить новинку.

Фатима Абид, чемпионка Африки по виндсёрфингу, отмечает: "IQFOIL поднимает нас к новым вершинам. До сих пор мы использовали доску RS:X, с ней вы остаетесь на воде. А тут мы находимся над водой".

Несмотря на трудности, алжирские спортсмены обещают сделать все, чтобы завоевать медали. Парусный спорт - одна из самых перспективных с этой точки зрения дисциплин. В 2019 году алжирская спортсменка Амина Берриче стала чемпионкой Африки по виндсёрфингу и намерена вновь добиться успеха "Министерство молодежи и спорта и все ответственные лица рассчитывают на парусный спорт, придают ему большое значение, - говорит она. - Так что мы сделаем все возможное, чтобы хорошо представить флаг - с помощью Всевышнего! Мы надеемся".

Спорт плюс экология

Но Оранское побережье - это не только пляжи Лез Андалуз. Протяженная полоса чистейшего песка - от местечка Корниш д'Оран на западе города до пляжа Мадаг - привлекает и алжирцев, и туристов.

"У нас здесь много разнообразия - ландшафт, пляжи, больше выбора, чем в других регионах страны", - с гордостью говорят местные отдыхающие.

Поддержание чистоты береговой линии также входит в приоритеты организаторов Игр, к очистке воды и пляжей активно привлекаются волонтеры. Суад Решум - член группы CAP environnement, которая регулярно организует выезды к морю. "Роль нашей ассоциации - в том, чтобы убрать весь пластик, бутылки, пакеты. Мы очищаем море и побережье, чтобы улучшить окружающую среду".

19 Средиземноморские Игры пройдут в Оране с 25 июня по 5 июля.