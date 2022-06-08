Цена на бензин в Великобритании обновила исторический максимум

В Великобритании средняя цена на бензин превысила отметку 1,785 фунта стерлингов (3,82 маната), что стало самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, за последние сутки литр бензина подорожал на 6 пенсов (1,28 маната), а исторические максимумы обновляются каждые несколько дней на протяжении последних нескольких месяцев.

Кроме того, на фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов по всему миру и растущих цен на энергоносители из-за санкций против России в королевстве увеличивается стоимость дизельного топлива, которое подорожало до рекордных 1,852 фунта стерлингов за литр (3,96 маната).