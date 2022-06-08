В Махачкале разгорелся конфликт из-за поцелуя на эскалаторе. Посетителю ТЦ на улице Гамидова не понравилось, что парочка поцеловалась при всех и он решил высказать своё недовольство.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, спустившись, двое парней почти сразу начали драку. Разнимать их пришлось очевидцам. Однако это был лишь первый раунд: после того как бойцов разняли, один из них решил дождаться своего оппонента у выхода из здания и поставить жирную точку. Так и вышло - противник ушёл в глубокий нокаут.