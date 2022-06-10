Twitter согласился предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах

Руководство соцсети Twitter намерено выполнить требование миллиардера Илона Маска и предоставить ему доступ к внутренним данным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, об этом пишет The Washington Post.

По сведениям издания, речь идет о массиве данных, который включает в себя полную информацию обо всех опубликованных твитах. К этой базе данных уже имеют доступ около 20 компаний на платной основе. Массив содержит записи твитов в режиме реального времени, информацию об учетных записях и устройствах, с которых они публикуются. Всего в соцсети ежедневно размещаются более 500 млн публикаций.

Как заявил представитель Twitter Скотт Бисанг, соцсеть намерена предоставлять Илону Маску информацию, необходимую для завершения сделки.

Напомним, ранее Маск, который в апреле договорился о покупке Twitter, пригрозил отказаться от этой сделки из-за того, что соцсеть не предоставила ему достоверные сведения о фейковых аккаунтах.