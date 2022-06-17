Литовцы выстраиваются в очереди за электричеством

Около зданий некоторых компаний-поставщиков электричества в Литве начали выстраиваться очереди, поскольку многие граждане еще не выбрали, у кого из независимых провайдеров покупать энергию. Об этом сообщает издание Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что поставщика не выбрали еще 200 000 потребителей.

С 2020 года в Литве проходит либерализация рынка электроэнергии, в соответствии с которой жителям разрешили выбирать независимого поставщика электричества. Свои услуги литовцам предлагают 5 компаний: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Inregnum и Perlas energija.

Если клиент не выберет независимого поставщика до 18 июня, то с 1 июля такие граждане будут получать электричество по биржевой цене с наценкой в 25%.

Литва с 22 мая перестала получать электроэнергию из России в связи с приостановкой торговли российским электричеством на бирже Nord Pool. Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис тогда заверил, что это не повлияет на литовскую систему передачи электроэнергии и ее надежность, а также на цены на электричество в стране.