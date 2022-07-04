Названа возможная причина нападения акул на людей в Красном море

Период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок могли спровоцировать недавние нападения хищников, считают египетские дайверы, изучавшие поведение этих рыб. По мнению многих из них, характер укусов и ранений жертв свидетельствует, что с вероятностью 95% погибшие в минувшие выходные в Египте женщины были атакованы тигровой акулой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал в воскресенье корреспонденту ТАСС специализирующийся на погружениях с акулами дайвер Мухаммед Самир, в истории с нападением хищной рыбы на людей два фактора вкупе сыграли роковую роль. "Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелоководье, - сказал он. - Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля "Тропитель" (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами". Хищник, пояснил специалист, который хорошо изучил поведение акул, боится работающих винтов и производимого мотором шума и никогда не рискнет вырваться через эти лодки в открытое море. "Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех", - добавил Самир.

В минувшую пятницу в результате нападения акулы в Сахль-Хашиш погибла 68-летняя гражданка Австрии, которая постоянно проживала в Египте. В воскресенье стало известно, что нападений было два: они произошли в один день на удалении 200 м друг от друга. Жертвой второй атаки стала 44-летняя туристка из Румынии.