https://news.day.az/world/1477812.html В Москве опрокинувшийся мусоровоз завалил отходами тротуар - ВИДЕО
В Москве опрокинувшийся мусоровоз завалил отходами тротуар - ВИДЕО
Мусоровоз Scania опрокинулся на дорожное ограждение в Москве. Видео инцидента размещено в Telegram-канале "ДТП и ЧП Москва и МО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла сегодня утром на пересечении Малой Тульской улицы и Духовского переулка. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на металлическое дорожное ограждение. Из кузова машины на тротуар высыпались отходы.
В аварии никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.
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