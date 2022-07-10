В Москве опрокинувшийся мусоровоз завалил отходами тротуар

Мусоровоз Scania опрокинулся на дорожное ограждение в Москве. Видео инцидента размещено в Telegram-канале "ДТП и ЧП Москва и МО", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла сегодня утром на пересечении Малой Тульской улицы и Духовского переулка. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на металлическое дорожное ограждение. Из кузова машины на тротуар высыпались отходы.

В аварии никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.