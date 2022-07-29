https://news.day.az/world/1483133.html Крушение вертолета в Грузии - ФОТО - ВИДЕО
Крушение вертолета в Грузии - ФОТО - ВИДЕО
В Грузии потерпел крушение вертолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вертолет упал в горах Гудаури.
Вертолет службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД должен был достать из ущелья двух человек, которые попали в аварию - параплан натолкнулся на скалу. Очевидцы говорят, что параплан приземлился в труднодоступном месте - узком ущелье.
Судя по кадрам с места событий, вертолет не справился с управлением.
По предварительным данным, в вертолете находятся пять человек - двое пилотов и три спасателя.
Ведомство выясняет детали случившегося.
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