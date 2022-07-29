Крушение вертолета в Грузии

В Грузии потерпел крушение вертолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вертолет упал в горах Гудаури.

Вертолет службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД должен был достать из ущелья двух человек, которые попали в аварию - параплан натолкнулся на скалу. Очевидцы говорят, что параплан приземлился в труднодоступном месте - узком ущелье.

Судя по кадрам с места событий, вертолет не справился с управлением.

По предварительным данным, в вертолете находятся пять человек - двое пилотов и три спасателя.

Ведомство выясняет детали случившегося.