"Я ребенка задавил насмерть!": мусоровоз сбил детей перед линейкой

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей, которых мать переводила через дорогу. В распоряжении "Известий" появились кадры с места трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео мать бросается на водителя. Мужчина в шоке кричит в телефон, что погубил ребенка.

"Я ребенка задавил насмерть!" - пронзительно выкрикивает он.

После этого убитая горем мать, посмотрев под колеса грузовика, падает в обморок.

Предположительно женщина вела своих детей на линейку 1 сентября. Со слов очевидцев, они переходили дорогу в неположенном месте.

По данным регионального управления МВД, водитель мусоровоза выезжал со второстепенной дороги на главную и сбил детей в возрасте 2017 и 2019 годов рождения.

"Одна девочка 2019 г. р. погибла на месте, вторую забрали в больницу", - сообщили в МВД.