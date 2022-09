Что известно о порядке престолонаследия в Великобритании

8 сентября 2022 года в замке Балморал на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II.

Как передает Day.Az, ТАСС подготовил материал о порядке престолонаследии в Великобритании.

Акт об устроении (Act of Settlement), в русскоязычной литературе более известный как Акт о престолонаследии, имел важное значение в законодательном оформлении конституционной монархии в Англии, а с 1707 года, когда была образована уния с Шотландией, - в Великобритании. Акт входит в число основных документов, составляющих конституцию королевства.

Предыстория

В 1685 году королем Англии стал католик Яков II Стюарт. Его политика была направлена на подавление англиканской церкви и распространение католицизма, а также на усиление власти монарха, которая к тому времени уже была ограничена (в частности, актом "Хабеас корпус"). Действия короля вызывали массовое недовольство у населения и привели к тому, что в 1688 году две основные партии - вигов и тори - обратились к правителю Нидерландов Вильгельму Оранскому, мужу старшей дочери Якова II Марии, с предложением вступить на английский престол. В феврале 1689 года Вильгельм Оранский и Мария были объявлены королем и королевой (Вильгельм III и Мария II). Бескровный переворот вошел в историю как "Славная революция". В декабре того же года парламент принял Билль о правах (также является частью британской конституции). Этот документ ограничивал законодательные полномочия короля, определял компетенцию парламента и устанавливал его взаимоотношения с монархом. Кроме того, католикам было запрещено занимать английский престол. Преемниками Вильгельма III и Марии II должны были стать сначала их дети, затем вторая дочь Якова II Анна и ее наследники.

Акт об устроении 1701 года

У Вильгельма III и Марии II детей не было. У Анны также не оказалось прямых наследников, а все ближайшие родственники дома Стюартов были католиками. Чтобы исключить возможность возвращения к ним трона, в 1701 году Вильгельм утвердил Акт об устроении (полное название "Акт о дальнейшем ограничении власти монарха и наилучшей охране прав и свобод подданных"; An Act for the further Limitation of the Crown and better securing the Rights and Liberties of the Subject).

Согласно документу, права занимать престол лишались католики, а также лица, вступившие с ними в брак и их потомки. Акт обязывал монарха присоединиться к англиканской церкви. В соответствии с ним преемницей Анны Стюарт была назначена ее родственница протестантка София Ганноверская, а после нее на трон должны были вступать ее прямые потомки. Согласно английскому прецедентному праву, во всех вопросах наследования предпочтение отдавалось старшему сыну. В Англии действовала система наследования трона, при которой женщина могла его занять только в случае отсутствия прямых мужских потомков монарха. Помимо вопросов престолонаследия, Акт 1701 года содержал положения, относящиеся к законодательной и исполнительной власти.

Изменение порядка престолонаследия

По данным СМИ, в Великобритании с 1981 года было предпринято 11 попыток изменить действующие законы о престолонаследии. В частности, с 2007 года соответствующий законопроект разрабатывало правительство лейбориста Гордона Брауна, но инициатива не получила развития. В начале 2011 года кабинет консерватора Дэвида Кэмерона продолжил усилия в этом направлении. В октябре 2011 года проект реформы был одобрен на саммите Содружества (старейшее межгосударственное объединение, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии) в австралийском Перте. Законопроект был опубликован в декабре 2012 года, после чего он получил поддержку парламента Великобритании. 25 апреля 2013 года новый Закон о престолонаследии (Succession to the Crown Act 2013) был подписан королевой Елизаветой II. Он устанавливает равные права на наследование престола для представителей британской королевской семьи обоих полов по старшинству. Кроме того, закон разрешил монархам вступать в брак с католиками, однако требование принадлежности самого монарха к англиканской церкви осталось в силе.

Кто унаследует трон

В настоящее время в списке престолонаследников первым стоит старший сын Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский. За ним следует старший сын Чарльза принц Уильям, герцог Кембриджский. Третье, четвертое и пятое места занимают дети Уильяма. На шестом месте второй сын Чарльза принц Генри (Гарри) Уэльский, на седьмом - его сын. В настоящее время в списке 38 человек.