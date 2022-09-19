Врачи достали 50 батареек из желудка и кишечника женщины

66-летняя женщина попала в Университетскую больницу Святого Винсента в Дублине (Ирландия) после того, как проглотила батарейки. Рентген показал, что их было 50. К счастью, ни одна из них не показала признаков структурного повреждения, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Сначала врачи подождали, пока они пройдут через желудочно-кишечный тракт самостоятельно. Пять штук типа АА вышли сами, но рентгеновские снимки, проведенные в течение следующих трех недель, показали, что подавляющее большинство батареек не смогли пройти через кишечник. К этому времени у пациентки появились боли в животе. В результате женщину успешно прооперировали.

"Насколько нам известно, это самое большое зарегистрированное количество батареек, проглоченных в один момент времени", - рассказали врачи.