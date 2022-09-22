Центробанк Японии провел валютную интервенцию

Банк Японии (Центробанк) в четверг провел валютную интервенцию на фоне продолжающегося ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов страны Масато Канда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это первая валютная интервенция, проводимая японским Центробанком и японскими властями за последние 24 года и три месяца. Последний раз Центробанк скупал иены и продавал доллары для корректировки курса национальной валюты 17 июня 1998 года. В то же время обратная валютная интервенция, целью которой было ослабление курса национальной валюты к доллару, последний раз проводилась в ноябре 2011 года.

Минфин в четверг утром дал понять, что японские власти готовы совершить валютную интервенцию, чтобы сдержать резкое падение курса иены по отношению к доллару. "Мы не можем согласиться с чрезмерными валютными колебаниями и готовы использовать все имеющиеся у нас средства", - подчеркнул Канда.

Глава Центробанка Харухико Курода ранее неоднократно отмечал, что самое крупное с 1998 года падение курса иены по отношению к доллару дестабилизирует работу бизнеса страны. В то же время руководство Центробанка в ходе состоявшегося в четверг заседания приняло решение сохранить отрицательную ставку по краткосрочным кредитам на уровне минус 0,1%, что привело в первой половине дня к дальнейшему падению курса иены по отношению к доллару США.

Удешевление национальной валюты связано с большой разницей в кредитных ставках в США и Японии. В четверг, в частности, руководство Банка Японии приняло решение сохранить отрицательную ставку по краткосрочным кредитам на уровне минус 0,1%. Курс доллара немедленно превысил отметку в 145 иен. Это стало самым крупным удешевлением японской валюты за последние 24 года. Глава Центробанка Харухико Курода также подчеркнул, что повышение ставки не планируется совершать еще ближайшие два-три года.

Банк Японии проводит политику фактически отрицательной кредитной ставки, чтобы стимулировать деловую активность в стране. Это резко контрастирует с тактикой Федеральной резервной системы США, которая уже много раз повышала процентную ставку по кредитам, что делает привлекательными финансовые инструменты, номинированные в долларах.