Эрдоган примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аc-Cани примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению Управления по коммуникациям президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган 20 ноября по приглашению эмира Катара Ас-Сани прибудет в Доху для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.