ЧМ по футболу-2022: запреты полиции Дубая болельщикам

Полиция эмирата Дубай, куда прибыло значительное число футбольных болельщиков в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года, запретила болельщикам употреблять спиртное и целоваться в общественных местах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы призываем вас выражать свой восторг, уважительно относясь к местным законам. Демонстрируйте спортивный дух, но воздержитесь от проявлений спортивного фанатизма", - указано в сообщении полиции.

Дубай был выбран в качестве места международного фан-фестиваля - всем прибывшим футбольным фанатам вручается памятка с правилами поведения в мусульманской стране. В частности, прибывшим запрещается хранить и употреблять алкоголь в общественных местах, вести политические споры и выказывать проявления любовных чувств.