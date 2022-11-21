Квартал красных фонарей в Амстердаме хотят закрыть

В Штатах запускают программу гарантированного дохода для малоимущих. Но не для всех, а только для трансгендеров. Им будут выплачивать по 1200 долларов ежемесячно. Чтобы получить пособие, надо заполнить анкету и выбрать один из 97 различных полов и 18 местоимений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эксперимент уже стартовал в Сан-Франциско, кроме того, будет предоставляться бесплатная медицинская и психиатрическая помощь.

Хотя, похоже, в последнем теперь нуждаются обычные американцы, если их заставляют поверить, что, например, самой красивой женщиной США следует считать не Мерилин Монро, Джулию Робертс или Шарлиз Терон, а поменявшую пол победительницу конкурса красоты с явными признаками ожирения.

До Европы эта волна еще не докатилась в полном объеме, но в Голландии уже прощаются с одной из главных достопримечательностей страны. Власти Амстердама решили избавиться от улицы "Красных фонарей". Вместо нее планируется открыть "Диснейленд для взрослых". С учетом последних тенденций остается только предполагать, какие аттракционы там могут быть.

Самая темная сторона Амстердама. Города грехов, столицы наркогосударства. Морально устал, отдохни аморально. В гостях у одной из пятисот "оконных" проституток, в порно-кинотеатре, секс-музее или ближайшем кофе-шопе. Отнюдь не за чашечкой кофе, конечно.

Теперь здесь тем более придется открываться, как в последний раз. Самим голландцам такое стало не по нраву. Они требуют выключить все эти красные фонари и остановить разгул.

"Слишком много борделей, слишком много кофе-шопов в этой маленькой части города. И это делает невозможным борьбу с преступностью", - заявил представитель мэрии Яспер Карман.

Раньше никого не смущало ни соседство со старейшей церковью, ни детсад поблизости. На карте экскурсионных маршрутов самые спорные остановки.

"С левой стороны у нас садик. Когда утром бывает прогулка, детей водят на прогулку. Они проходят мимо кабин, и девушки им машут", - поделилась экскурсовод Зара.

И до сих пор это в порядке вещей. Тревожит всех другое - попытка легализовать наркотики и проституцию за 60 лет политики толерантности привели к еще большему беззаконию.

Сейчас же миллионы евро приходится инвестировать в одну только работу полиции. Особенно на фоне постоянных и не прекращающихся миграционных кризисов. А где еще разгуляться преступности?

"Мигранты постоянно вынуждены искать способы выживания, заработка. И те, кто занимаются торговлей людьми, нашли здесь для себя возможность. Кварталы красных фонарей для них, как огонь для бабочек", - отметил адвокат Йост Рюттман.

Одна из причин, по которой девушки в окнах при виде телекамеры начинают биться о стекло, задергивать шторы... Не то, чтобы они вдруг засмущались посторонних глаз, обычно так ведут себя нелегалки.

"Ну вот, говорят, что процентов 80 - из восточной Европы. Вот ты снимаешь ее, а она из Польши, бухгалтерша. И всё, кто-то узнает", - рассказала Зара.

Где польки, там теперь и украинки. Кто-то стремится сюда целенаправленно, а кто-то попадает в настоящее секс-рабство. Неслучайно принимающие беженцев европейские вокзалы были увешаны предупреждениями.

- Мы часто встречались с девушками, которым обещали места официанток или горничных. Но когда они переезжали из Польши или Украины в Нидерланды, оказывалось, что приличной работы больше нет, но есть вакансия в "публичном доме".

Чтобы "отмыть" Амстердам хотя бы от такой грязи, всем легальным работницам обещают возвести многоэтажный "секс-центр" - огромное здание на окраине города. Позабыв, впрочем, что у них настолько всё в порядке с законом, что имеется даже свой профсоюз, который против потери и центрального места, и стабильного дохода. Туристы в такой секс-коворкинг точно не поедут.

По оценкам, через эти окна не просто глазеют, а именно заходят по 200 тысяч человек ежегодно. Пример погасших фонарей, не пережившая ковид одна из улиц. Без лишних контактов тут никак. Теперь в этих помещениях другая сторона Амстердама - типичные галереи, где свои фантазии воплощают только местные художники.

"Ну прикинь, никому не выгодно: 300 евро платят в месяц, а девочки приносят аренду такую за пару дней", - отметила Зара.

Мойра Мона, проститутка со стажем, рисует свою картину, что станет, если красные фонари погасить повсеместно.

"Женщины лишатся своей работы, будут вынуждены уйти в подполье. У них станет меньше безопасного пространства. А условия за пределами квартала красных фонарей окажутся значительно хуже. Я также думаю, что самой нашей культуре придет конец", - заявила она.

Культура, о которой говорит Мойра, это политика толерантности по-голландски, где практически все можно и мало, что нельзя, уже более 60 лет. Которых голландцам хватило настолько, что город увешан теперь такими плакатами: зона, свободная даже от простейшего алкоголя; в ближайших магазинчиках тоже сухой закон; да и сами сотрудники заведений для взрослых перегорели: покончили бы с этим как можно скорее.

Убийства, грабежи, разборки сутенеров и наркомафии. И это - в самом центре города. Вседозволенность по итогам оказалась губительной.