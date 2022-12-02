Помогут ли 200 лобстеров отношениям Парижа и Вашингтона?

В Вашингтоне началась встреча президентов США и Франции Джозефа Байдена и Эммануэля Макрона. Американского лидера, который решил не скупиться на то, чтобы угостить гостя из Парижа, подвергли критике даже однопартийцы. Конгрессмены-демократы заявили, что Байдену, заказавшему на ужин в Белом доме 200 живых лобстеров, следовало бы встретиться с выловившими их американскими рыбаками, которых он разорил своей политикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, со стороны южной лужайки приглашенные лидеры редко входят в Белый дом, но у французского президента визит высшей категории - государственный. Поэтому и флаги наглажены, и солдаты построены, и Байден ждет у дверей.

Визит в США трехдневный и, как говорили представители обеих сторон, обсуждать Макрон и Байден будут широкий круг вопросов. Что, точнее кто их волнует больше всего, понятно с первых секунд.

"Франция и Соединенные Штаты столкнулись с амбициями Путина на завоевание Украины. Франция и США снова защищают демократические ценности и права человека, которые находятся в сердце наших стран. Наша общая приверженность свободе и справедливости для всех. Мы доказываем людям по всему миру, что демократия работает", - заявил Байден.

"Наша общая судьба - отвечать на вызовы вместе, в согласии с нашей историей, ясным видением мира и целью создавать надежду. Да здравствует дружба между США и Францией!" - подхватил Макрон.

За дружбу был тост и накануне вечером. Частное приглашение от Байденов Макронам перекусить в одном из самых дорогих ресторанов Вашингтона.

Два часа за столом - и президент Франции, который почти вдвое моложе американского лидера, по-свойски хлопает седого политика по плечу, предлагает о чем-то крепко подумать и заговорщицки улыбается. Хорошо посидели.

Отношения захромали

На то, что разногласия есть и их немало, Макрон жаловался еще до визита, а с приездом в Вашингтон упреки в адрес администрации зазвучали громче.

"Последние несколько месяцев были вызовом для нас, потому что мы начинаем расходиться по энергетическим темам, а затраты на войну не одинаковы в Европе и в Соединенных Штатах. Но в основном сделанный выбор, особенно закон о снижении инфляции и закон о чипах, - это выбор, который раздробит Запад, потому что они создают такие различия между США и Европой, что все те, кто работает во многих компаниях в Америке, будут думать: "Мы больше не инвестируем по ту сторону Атлантики", - сказал Макрон.

Приехав в библиотеку Конгресса, французский президент улыбался. Улыбался до тех пор, пока в зале были камеры. Журналисты вышли и Макрон заговорил еще резче. Его раздражает, как Штаты решили бороться с инфляцией. Компаниям, которые будут производить на территории США, обещают льготы, на налоги, электроэнергию. Призыв покупать американское добивает все европейское.

Это сверхагрессивно по отношению к нашему бизнесу. Субсидии, возможно, решат ваши проблемы, но усугубят мои. Есть риск уничтожения рабочих мест в Европе. Поставьте себя на мое место. Никто не связывался со мной, когда обсуждался закон о снижении инфляции", - обратился Макрон к американскому коллеге.

Штаты называют Францию старейшим партнером и это время им не на пользу. Отношения захромали. Politico пишет про новый тип танго с Парижем, который начинает Байден.

"После почти года трансатлантического единства европейские лидеры начинают выражать разочарование по поводу своих экономических отношений с США. Ожидается, что Макрон будет давить на Байдена по нескольким вопросам, вызывающим разногласия по поводу торговых связей и будущего войны", - отмечает издание.

Макрон настаивает на переговорах, но в Вашингтоне его не слышат.