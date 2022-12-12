В Армении министр подал в отставку

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян освобожден с занимаемой должности согласно собственному заявлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Гехам Меликбекян.

Думанян был назначен на эту должность 3 августа 2021 года.