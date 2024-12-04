Azpulmat и Manato не соблюдают правила Центробанка?

Как сообщалось ранее, совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердил "Правила управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях".

Как передает Day.Az, решение вступило в силу 24.11.2024.

Согласно решению, строго регламентируется деятельность таких небанковских кредитных организаций, как "Azpulmat" и "Manato".

Так, отныне небанковские кредитные организации могут выдавать кредиты на сумму до 500 манатов, а ежедневная процентная ставка может составлять максимум 0,3 процента. То есть по кредиту в 500 манатов можно начислить ежемесячные проценты в размере 45 манатов.

Срок погашения долга должен составить 45 дней.

Граждане обратились в Milli.Az по данному вопросу и утверждают, что, хотя решение было принято, "некоторые небанковские кредитные организации не соблюдают правила и по-прежнему предлагают кредиты под высокие проценты".

Журналисты редакции связались с "Azpulmat" и "Manato" для выяснения вопроса.

В "Azpulmat" сообщили, что продолжают работать по старому правилу, мотивируя это тем, что "новое решение еще не вступило в законную силу". В настоящее время за кредит в 70 манатов рассчитывается 1 манат 20 гяпиков в день. По новым правилам эта цифра не может превышать 21 гяпиков.

Аналогичный ответ Milli.Az получил в "Manato". В компании заявили, что "новое правило еще не вступило в силу, поэтому они работают по старому правилу". За кредит в 500 манатов начислены проценты в размере 112 манатов сроком на 30 дней. Согласно новым правилам, эта сумма не может превышать 45 манатов.