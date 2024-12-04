https://news.day.az/world/1712621.html В Южной Корее начнут процедуру импичмента президента Оппозиционные партии Республики Корея договорились представить предложение об импичменте президента в 14:40 по местному времени сегодня, 4 декабря. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap. Пока не уточняется, было ли предложение уже представлено.
В Южной Корее начнут процедуру импичмента президента
Оппозиционные партии Республики Корея договорились представить предложение об импичменте президента в 14:40 по местному времени сегодня, 4 декабря.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.
Пока не уточняется, было ли предложение уже представлено.
Голосование по предложению, согласно нормам, должно состояться в течение 24-72 часов. Это означает, что голосование, вероятно, пройдет 6 или 7 декабря.
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