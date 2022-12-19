ВС Турции получили новые отечественные гаубицы BORAN

105-мм лёгкие буксируемые гаубицы BORAN турецкого производства поступили на вооружение ВС Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Министерстве национальной обороны Турции в понедельник сообщили, что первая партия гаубиц BORAN производства компании MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) передана военным частям.

Гаубицы весом 1780 кг успешно прошли 24 различных испытания. Орудия развертываются за 1 минуту и могут транспортироваться по воздуху. Эффективная дальность стрельбы - 17 км. Гаубицы BORAN производят по шесть выстрелов в минуту.

Турецкие гаубицы могут использоваться в температурных диапазонах от минус 32 градусов мороза до 44 градусов жары.