https://news.day.az/world/1522494.html Крупная цепная авария в Канаде - столкнулись 100 автомобилей
Крупная цепная авария в Канаде - столкнулись 100 автомобилей
Порядка 100 автомобилей попали в несколько аварий на участке Трансканадского шоссе между городами Лондон и Тилбери в провинции Онтарио.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил телеканал CTV со ссылкой на региональную полицию.
О жертвах и пострадавших пока информации не поступало. Причиной аварий стал сильный снегопад, который в ночь с четверга на пятницу произошел в восточных канадских провинциях - Онтарио и Квебек.
По данным Национального метеобюро Канады, в некоторых частях Онтарио до воскресенья может выпасть до 50 см снега, что составляет около месячной нормы осадков.
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