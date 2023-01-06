Названа дата свадьбы наследного принца Иордании

Наследный принц Иордании Хусейн женится на своей невесте Раджве Аль-Саиф 1 июня 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом пишет People.

"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что свадьба Его Королевского Высочества наследного принца Аль-Хусейна бин Абдаллы II и госпожи Раджвы Халид Аль-Саиф состоится 1 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Принц Хусейн и Раджва объявили о своей помолвке в августе 2022 года, поделившись официальным портретом в Instagram.

"Мы молимся, чтобы Бог даровал нам свои благословения. Благодарен моей дорогой иорданской семье за их искреннюю поддержку и добрые пожелания", - написал тогда наследный принц Хусейн.

Хусейн - капитан вооруженных сил Иордании и арабской армии, выпускник Королевской военной академии Сандхерст в Англии и Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Его невеста - младшая дочь саудовского бизнесмена. Ранее она училась в Сиракузском университете в Нью-Йорке и в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе.