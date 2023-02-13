В Грузии на пляже взорвалась морская мина

На берегу Черного моря в грузинском Батуми взорвалась принесенная водой морская мина. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2", передает Day.Az.

Отмечается, что взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега, его звук услышали очевидцы. По данным журналистов, в результате случившегося никто не пострадал. К настоящему моменту на место взрыва прибыли представители грузинского МВД.