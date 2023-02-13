https://news.day.az/world/1537814.html В Грузии на пляже взорвалась морская мина - ВИДЕО
В Грузии на пляже взорвалась морская мина - ВИДЕО
На берегу Черного моря в грузинском Батуми взорвалась принесенная водой морская мина. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2", передает Day.Az.
Отмечается, что взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега, его звук услышали очевидцы. По данным журналистов, в результате случившегося никто не пострадал. К настоящему моменту на место взрыва прибыли представители грузинского МВД.
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