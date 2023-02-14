Крупный пожар на вещевом рынке в Батуми

Крупный пожар в Батуми. Там всю ночь горел вещевой рынок, с огнем боролись несколько пожарных расчетов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, возгорание произошло в магазине автозапчастей, а затем перекинулось на соседние объекты. Что там находилось - пока неизвестно, однако на кадрах, снятых очевидцами, отчетливо слышны взрывы.

Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели и полицейские, выясняются причины ЧП, а также материальный ущерб.