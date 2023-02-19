Самое большое падение ВВП среди стран ЕС зафиксировано в Польше

По итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулась за этот период времени с аналогичным падением экономики, сообщает газета Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По сравнению с третьим кварталом ВВП Польши сократился на 2,4 процента. Из 15 стран ЕС, по которым имеются такие данные, ни одна из них не зафиксировала в этот период такого спада экономической активности", - говорится в материале.

При этом по сравнению с первым кварталом 2021-го экономика страны выросла на 0,3%. Положительная динамика объясняется завершением так называемых "сезонных" факторов. Однако и эти показатели не дотягивают до уровня соседних с Польшей государств, включая Венгрию и Чехию, уточняется в статье.

"В еврозоне рост ВВП (по итогам четвертого квартала 2022 года - "Газета.Ru") составил 0,1%. За этот же период соседи Варшавы - Прага и Будапешт - пережили спад в размере 0,3 и 0,4% соответственно", - заключается в заметке.