Взрыв на металлургическом заводе в Огайо, есть пострадавшие

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бедфорде в американском штате Огайо, передает Reuters.

По данным агентства, большинство пострадавших получили ожоги. При этом, со слов очевидцев, взрыв был такой силы, что обломки здания завода "посыпались дождем" на соседние территории, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, взрыв на металлургическом заводе компании I. Schumann & Co прогремел вечером 20 февраля. На кадрах, опубликованных американскими СМИ, видно, как над зданием поднялся столб черного дыма. Кровля предприятия оказалась охвачена огнем.

В пожарной службе Оуквуд-Виллидж заявили, что в больницу доставили 13 человек. Один человек, извлеченный из-под обломков, находится в критическом состоянии.

Отметим, что в начале февраля в городе Восточная Палестина в штате Огайо произошла другая крупная катастрофа: с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества. Огайо после экологической катастрофы уже окрестили "вторым Чернобылем", жители жалуются на проблемы с дыханием, а в округе гибнет все живое.