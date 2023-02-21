В Великобритании мужчина въехал в толпу людей

Мужчина въехал в толпу людей, которые стояли перед пабом в Великобритании. Об этом сообщает thesun.co.uk.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел вечером 29 января в городе Понтипул. Отмечается, что подозреваемый поругался в пабе с одним из посетителей. После этого он сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, которые стояли на улице возле паба.

Во время происшествия у паба находилось 12 человек. Автомобиль подозреваемого задел двоих из них. Остальные разбежались. Полиция задержала мужчину.