На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских

Порядка 50 сотрудников министерства внутренних дел Грузии пострадали в результате насильственных действий в ходе акции протеста в Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства.

Накануне на акции против принятия парламентом т. н. законопроекта об иноагентах в первом чтении произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

"В результате насильственных действий собравшихся около 50 сотрудников МВД получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. В ходе акции пострадали и граждане", - говорится в заявлении МВД Грузии.

В связи с насильственными инцидентами, произошедшими на акции у здания парламента в центре столицы, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".

"Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые организовали перерастание мирного протеста в насильственные действия и способствовали этому", - отмечено в заявлении МВД.

По информации ведомства, по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.

Вчера в течение дня соответствующие подразделения МВД были мобилизованы на территории, прилегающей к законодательному органу с целью охраны общественного порядка и обеспечения мирного проведения акции протеста, отмечено в заявлении.

Здесь же подчеркнуто, что позже протест вышел за законные рамки - собравшиеся пытались заблокировать входы в парламент, но полиция не позволила им это сделать.