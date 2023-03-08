https://news.day.az/world/1544774.html Протестующие в Грузии выдвинули требования к властям - ВИДЕО
Протестующие в Грузии выдвинули требования к властям - ВИДЕО
Протестующие в Грузии выдвинули требования к властям.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, участники акции протеста требуют отозвать т.н. законопроект об "иноагентах" и освободить всех задержанных на вчерашней акции.
Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".
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