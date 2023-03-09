Спецназ Грузии разогнал протестующих у парламента с помощью водомета и слезоточивого газа, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее участники акции протеста в центре Тбилиси окружили здание парламента страны. Часть протестующих пыталась снести ограждение перед входом в здание парламента.

Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".