Протестующие в Грузии применили коктейль Молотова

Протесты в центре Тбилиси продолжаются и в ночные часы.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, протестующие закидывают полицейских коктейлями Молотова, строят баррикады.

Полиция, в свою очередь, применяет водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Несколько протестующих уже задержаны со стороны полиции, точно их количество пока неизвестно.

Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".