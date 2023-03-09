https://news.day.az/world/1544803.html Протестующие в Грузии применили коктейль Молотова - ФОТО - ВИДЕО
Протестующие в Грузии применили коктейль Молотова - ФОТО - ВИДЕО
Протесты в центре Тбилиси продолжаются и в ночные часы.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, протестующие закидывают полицейских коктейлями Молотова, строят баррикады.
Полиция, в свою очередь, применяет водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.
Несколько протестующих уже задержаны со стороны полиции, точно их количество пока неизвестно.
Отметим, что в Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах".
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