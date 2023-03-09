В ЕС поприветствовали отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Представительство Европейского Союза в Грузии поприветствовало решение правящей партии Грузии отозвать из парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на заявление диппредставительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Евросоюзе "призвали всех политических лидеров Грузии к обновлению проевропейских реформ".

"Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта "о прозрачности иностранного влияния". Мы призываем всех политических лидеров Грузии к инклюзивному и конструктивному обновлению проевропейских реформ в соответствии с 12 приоритетами, чтобы Грузия достигла статуса кандидата", - говорится в заявлении.