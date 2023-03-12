США и ЕС заявили о работе над соглашением о полезных ископаемых

США и Евросоюз (ЕС) будут вести переговоры с целью подготовки соглашения о критически важных полезных ископаемых, которые прежде всего используют для производства аккумуляторов электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены незамедлительно начать переговоры по планируемому соглашению о критически важных полезных ископаемых", - говорится в документе. Ожидается, что соглашение позволит увеличить объемы добычи полезных ископаемых и их переработки.