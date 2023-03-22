Сильное землетрясение в Узбекистане

В Узбекистане произошло мощное землетрясение. Ссылаясь на данные МЧС Узбекистана, BFM передаёт, что подземные толчки ощущались по всей стране. Магнитуда землетрясения доходила до 7.7 баллов. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Как передает Day.Az, по данным ведомства, сила подземных толчков в Сурхандарьинской области составила 5-6 баллов, в Ферганской, Сырдарьинской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской областях и в Ташкенте - 5 баллов, в Термезе - 6 баллов, в Хорезмской области - 4-5 баллов, в Республике Каракалпакстан - 4 балла. Непосредственно в Ташкенте зафиксировали 5 баллов.