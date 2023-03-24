Протестующие во Франции едва не уничтожили Париж

Жители Парижа в ночь на 24 марта едва не спалили столицу Франции. Демонстранты жгли баррикады, крушили витрины и остановки. Всего в манифестациях участвовало больше миллиона человек.

И это - лишь официальная статистика МВД. Жандармы, хоть и хватали всех подряд, подавить и тем более разогнать протестную волну не смогли. То, что уже называют новой Французской революцией, показал корреспондент "Известий" Виталий Чащухин, передает Day.Az.

Франция охвачена не просто протестами, а настоящими сражениями с пенсионной реформой. Взрыв насилия и рекордные по численности шествия во всех городах - на улицы вышли до 3,5 миллиона человек.

Обстановка с каждой минутой накаляется все сильнее - в Париже горят киоски, мусорные баки; разбитые витрины, разграблены ювелирные магазины. В Лорьяне демонстранты подожгли супрефектуру и полицейский участок. В Бордо - огнем охвачена мэрия.

Парижская полиция применяет слезоточивый газ против разъяренной толпы. В ответ боевики из "черных" леворадикальных группировок бросают камни и петарды, заставляя спецназ отступать.

Слабые попытки президента Макрона объяснить необходимость повышения пенсионного возраста приводят к еще большему народному сопротивлению.

В результате уличных боев почти 200 человек арестованы, а полторы сотни сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Министр внутренних дел делает специальное заявление прямо с догорающих баррикад, называя протестующих "настоящими головорезами". Как будто сами полицейские вели себя как-то иначе и не проявляли излишней жестокости.

"Представители радикальных левых движений призывали сжигать государственные здания и убивать полицейских. То, что наши левые стоят за насильственным характером протестов, - это задокументированный факт. Я хочу сказать, что демонстрации радикальных левых - это не что иное, как проявление насилия. Не нужно путать это с мирными манифестами", - заявил министр.

Еще один переломный момент - активизация забастовок на госслужбе в энергетике и транспорте. Железнодорожники садятся на рельсы и поджигают пути. Другие протестующие блокируют автомагистрали, мосты, подъезды к крупнейшему аэропорту "Шарль де Голль".

Из-за остановки нефтеперерабатывающих предприятий начинает ощущаться нехватка авиакеросина и обычного топлива на автозаправках. На авансцену протестов выходит молодежь, которая блокирует работу средних школ и университетов.

Несмотря на усилия властей, протестная мобилизация не спадает и будет только нарастать. На 28 марта профсоюзы снова созывают масштабные шествия по всей стране, которые наверняка обернутся и новыми беспорядками. Но и до этого протесты не стихнут - 24 марта свою многочисленную манифестацию проведут "желтые жилеты" и всеобщая забастовка ознаменуется еще и перебоями в работе общественного транспорта.