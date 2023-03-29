"Саммит за демократию" в США является одновременно виртуальным и сюрреалистичным

"Саммит за демократию", который проходит на этой неделе в США, является одновременно виртуальным и сюрреалистичным, пишет автор статьи в Financial Times Эдвард Люк, сообщает в среду Day.Az.

"Среди участников - Индия, которая находится в процессе заключения в тюрьму лидера оппозиции Рахула Ганди по сфабрикованному обвинению в диффамации, и Мексика, чей лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается положить конец свободным и справедливым выборам. С такими друзьями, как эти, демократии вряд ли нужны враги", - отмечает автор.

В статье говорится, что "отношение Индии к своему мусульманскому меньшинству, возможно, такое же плохое, как и политика Китая в Синьцзяне. Госдепартамент США назвал последнее "геноцидом" - самое серьезное обвинение из возможных. Однако из Вашингтона почти ничего не слышно о том, что происходит в Кашмире".

Как справедливо отмечает автор статьи, ни Венгрия, ни Турция не были приглашены на саммит, что также вызывает вопросы.