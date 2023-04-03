Момент передачи Треповой статуэтки с бомбой Татарскому

Момент передачи того, как Дарья Трепова передает статуэтку с бомбой военкору Владлену Татарскому (настоящее имя - Максим Фомин) попал на видео. Через несколько минут после этого в кафе на Университетской набережной в Петербурге произойдет взрыв, в результате которого военкор погибнет. Видео опубликовал журналист Марат Арнис, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео можно заметить, что Трепова после передачи Татарскому статуэтки с бомбой начинает уходить. Но военкор начинает приглашать ее сесть поближе, при этом называя ее именем Настя.

Дарья Трепова некоторое время сидела рядом с Владленом Татарским, поддерживала диалог с военкором и даже пыталась шутить.

Взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), творческий вечер которого проходил в этот момент в заведении. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.