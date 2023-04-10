Российские ученые разработали пистолет для лечения ран

В России создали уникальный пистолет с обратным эффектом. То есть, им нельзя нанести вред, наоборот - он лечит повреждения. Это оружие буквально сшивает раны, обезболивает, предотвращая попадание инфекций, и способствует скорейшему заживлению, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Российский пистолет, заживляющий раны, позволяет отмерить дозировку анестетиков, антибактериальных препаратов и природных полимеров с ювелирной точностью, чего не могут даже мировые аналоги.

Фактически это мобильная перевязочная станция. Пистолет очень легкий - около полу килограмма, оснащен двумя шприцами по 20 миллилитров с биополимерами и лекарственными препаратами. При нажатии на курок, на поверхности кожи образуется биополимерная пленка, которая останавливает кровотечение, защищает рану от инфицирования и ускоряет заживление тканей.

Инновация московских ученых - в ультразвуковой системе распыления, которая фокусирует аэрозольную струю в одной точке, за счет чего с внешней стороны гель затвердевает, образуя пленку, а под ней остается жидким.

"Образуется защитная оболочка - инкубатор, внутри которого происходит деление и ускорение различные регенеративных процессов", - отметил кандидат технических наук, инженер НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Тимур Айдемир.

Московские ученые представили первое и пока единственное в мире абсолютно автономное устройство такого типа: пистолет оснащен встроенным аккумулятором - удобен для применения в условиях ЧС и военных действий. Опытный образец работает сразу по трем направлениям: можно промыть рану, откачать лишнюю жидкость и нанести залечивающее вещество.

"Это гели на основе природных полимеров, такие как альгинат, альгинат натрия, желатин, коллаген, добавление хитозана и различных биоактивных веществ и веществ, которые обеспечивают фиксацию геля. Мы говорим о нанесении специальных полимерных природных гелей, содержащих биоактивные компоненты, которые активируют процесс регенерации и позволяют быстрее заращиваться дефекту. То есть мы не печатаем новую кожу. Мы активируем заращивание старой", - отметил кандидат физико-математических наук, директор НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов.

На устройство уже получен патент, в ближайшее время разработчики рассчитывают зарегистрировать его как медицинское устройство, а дальше серийное производство. Наибольший эффект заживляющий пистолет дает на ожогах и рваных ранах. Более крупные повреждения в буквальном смысле запечатывает роботизированная рука - она же ЗD принтер. Устройство тоже мобильное - весит всего 15 килограммов. Восстановить способно не только поврежденную кожу, но и элементы костей. Прямо в человеке планируется печатать специальные поддерживающие структуры для сращивания костной ткани.

"Оператору требуется лишь выставить робот рядом с местом дефекта, и уже эта система автоматически отсканирует дефект и запечатает его. Мы для ускорения заживления используем такие специальные пористые структуры, такую пористую структуру нельзя нанести вручную достаточно качественно", - подчеркнул инженер научного проекта НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Александр Левин.

Технологию печати костей, хрящей и даже тонких сосудов головного мозга на 3D принтере развивают и ученые Российского химико-технологического университета.

"Она может позволить получать персонализированные имплантаты тонких сосудов с разветвлением каким-то, различные бифуркации, различные клапаны сердца для того, чтобы обеспечить точное соответствие анатомии человека", - поделился младший научный сотрудник кафедры химического фармацевтического инжиниринга РХТУ Андрей Абрамов.

На принтере печатают, конечно, не сам человеческий орган, а матриксы - высокопористые материалы со сложной геометрией, которые после имплантации зарастают клетками и выполняют функции здорового органа. Технология полностью отечественная - от конструкции самого принтера до создания инновационных биополимерных чернил для него.